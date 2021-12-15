Newcastle sonha com a contratação de Trippier, lateral do Atlético de Madrid

Novo rico do futebol europeu, o Newcastle United, da Inglaterra, promete investir pesado na contratação de jogadores a partir da próxima janela de transferências. E segundo a imprensa britânica, o lateral-direito Kieran Trippier, do Atlético de Madrid, pode ser uma das primeiras chegadas dos Magpies.De acordo com informações do "TalkSport", o ala tem a intenção de voltar ao Reino Unido, onde já defendeu Burnley e Tottenham, além do Manchester City na base, e o Newcastle pode investir no jogador de 31 anos. Ainda segundo o portal, Trippier poderia se tornar o jogador mais bem pago do time alvinegro, com um salário anual de 9 milhões de euros (R$ 57 milhões).

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Na última janela de transferências, no verão europeu, Trippier foi alvo do Manchester United, mas as negociações não avançaram. Na ocasião, chegou-se a especular que o jogador começou a procurar casas na Inglaterra, mas os Colchoneros vetaram o negócio.

Peça importante no time de Diego Simeone, Trippier entrou em campo 15 vezes na atual temporada, mas não marcou gol ou deu assistência. Recuperado de uma lesão no ombro, voltou a ser relacionado para a derrota colchonera para o Real Madrid no último domingo, mas ficou no banco.

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O ala está na capital espanhola desde o meio de 2019, quando o Atlético de Madrid pagou 22 milhões de euros ao Tottenham por sua contratação.