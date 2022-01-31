Newcastle se aproxima da contratação de joia do futebol francês

O Newcastle está próximo da contratação do atacante Hugo Ekitike, do Reims, segundo o jornalista Luke Edwards. O clube inglês ofereceu 25 milhões de euros (R$ 150 milhões), mas o valor pode ser elevado por conta de outras variáveis. No entanto, os franceses também querem ter um percentual em caso da venda do atleta no futuro.Ambas as partes estão próximas de um desfecho feliz e o centroavante de 19 anos poderia viajar para a Inglaterra ainda nesta segunda-feira para assinar contrato até 2027. O jovem pode ser a 5ª contratação da equipe de Eddie Howe nesta janela de transferências de janeiro.