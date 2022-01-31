Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Newcastle se aproxima da contratação de joia do futebol francês

Hugo Ekitike, atacante de 19 anos, tem se destacado com a camisa do Reims e pode viajar ainda nesta segunda-feira para assinar contrato com o clube da Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 09:50

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 09:50

O Newcastle está próximo da contratação do atacante Hugo Ekitike, do Reims, segundo o jornalista Luke Edwards. O clube inglês ofereceu 25 milhões de euros (R$ 150 milhões), mas o valor pode ser elevado por conta de outras variáveis. No entanto, os franceses também querem ter um percentual em caso da venda do atleta no futuro.Ambas as partes estão próximas de um desfecho feliz e o centroavante de 19 anos poderia viajar para a Inglaterra ainda nesta segunda-feira para assinar contrato até 2027. O jovem pode ser a 5ª contratação da equipe de Eddie Howe nesta janela de transferências de janeiro.
> Veja a tabela da Premier League
O Newcastle acertou as chegadas de Kieran Trippier, lateral-direito da seleção inglesa, Bruno Guimarães, meia da Seleção Brasileira, Chris Wood, ex-atacante do Burnley, e Matt Targett, extremo do Aston Villa. A equipe do norte da Inglaterra luta para escapar da zona do rebaixamento.
Hugo Ekitike é uma das maiores promessas do futebol francês e tem sido um dos destaques do Reims na atual temporada. Em 21 jogos, o artilheiro já anotou nove gols e contribuiu com três assistências. Na Ligue 1, o jogador é responsável por 36% dos gols de seu clube.
Crédito: HugoEkitikepodesetornarnovojogadordoNewcastle(DENISCHARLET/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP
Imagem de destaque
Litoral do Paraná registra tremor de terra de magnitude 2.4
Imagem de destaque
Irã e Europa reagem a 'insultos' de Trump ao papa Leão XIV

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados