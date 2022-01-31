Newcastle se aproxima da contratação de joia do futebol francês

O Newcastle está próximo da contratação do atacante Hugo Ekitike, do Reims, segundo o jornalista Luke Edwards. O clube inglês ofereceu 25 milhões de euros (R$ 150 milhões), mas o valor pode ser elevado por conta de outras variáveis. No entanto, os franceses também querem ter um percentual em caso da venda do atleta no futuro.Ambas as partes estão próximas de um desfecho feliz e o centroavante de 19 anos poderia viajar para a Inglaterra ainda nesta segunda-feira para assinar contrato até 2027. O jovem pode ser a 5ª contratação da equipe de Eddie Howe nesta janela de transferências de janeiro.
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O Newcastle acertou as chegadas de Kieran Trippier, lateral-direito da seleção inglesa, Bruno Guimarães, meia da Seleção Brasileira, Chris Wood, ex-atacante do Burnley, e Matt Targett, extremo do Aston Villa. A equipe do norte da Inglaterra luta para escapar da zona do rebaixamento.
Hugo Ekitike é uma das maiores promessas do futebol francês e tem sido um dos destaques do Reims na atual temporada. Em 21 jogos, o artilheiro já anotou nove gols e contribuiu com três assistências. Na Ligue 1, o jogador é responsável por 36% dos gols de seu clube.