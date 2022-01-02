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futebol

Newcastle planeja contratação de Aubameyang no mercado

Atacante do Arsenal está afastado pelo técnico Mikel Arteta desde o último dia 14 de dezembro por conta de violação disciplinar e não jogou as últimas cinco partidas...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 12:17

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 12:17

O Newcastle está interessado na contratação do atacante Aubameyang, segundo o "Mirror". As informações indicam que os Magpies buscariam um empréstimo até o fim da atual temporada com uma cláusula de compra obrigatória estipulada em 20 milhões de libras (R$ 150 milhões).O centroavante dos Gunners está afastado dos jogos pelo técnico Mikel Arteta desde o último dia 14 de dezembro por conta de uma violação disciplinar. O jogador não participou das últimas cinco partidas disputadas pelo Arsenal pela Premier League e Copa da Liga Inglesa.
> Veja a tabela da Premier League
Por outro lado, o Newcastle luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês e está em busca de contratações na janela de transferências de janeiro para fortalecer o elenco dirigido por Eddie Howe. Em 2020, o clube alvinegro foi comprado por um fundo de investimento da Arábia Saudita, mas as mudanças no plantel ainda não aconteceram.
Em setembro, Aubameyang havia renovado seu contrato com o Arsenal até 2023. Por conta do clima envolvendo o centroavante e Mikel Arteta, é provável que os Gunners busquem negociar a saída definitiva do veterano no mercado de verão europeu.
Crédito: AubameyangestánamiradoNewcastle(Foto:PAULCHILDS/POOL/AFP

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