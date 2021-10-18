Newcastle pensa em três nomes para o comando da equipe

Crédito: MICHAEL SOHN / POOL / AFP

O Newcastle pensa em três nomes para o comando do clube nas próximas semanas. Segundo o "The Times", Roberto Martínez, técnico da Bélgica, Unai Emery, do Villarreal, e Steven Gerrard, dos Rangers, são os favoritos para o lugar ocupado por Steve Bruce.O comandante dos Red Devils talvez seja o mais viável dentre as três opções por conta do contrato com a Bélgica até 2022. Além disso, Martínez já trabalhou em outras ocasiões com Graeme Jones, assistente técnico do Newcastle.

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Já Unai Emery possui contrato com o Submarino Amarelo até 2023 e recentemente conquistou o título da Europa League. Por outro lado, Steven Gerrard tem vínculo com a equipe escocesa até 2024 apesar de fazer uma temporada questionável, principalmente do ponto de vista de competições continentais.