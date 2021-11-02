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futebol

Newcastle mira a contratação do técnico Unai Emery

Comandante está no Villarreal e comanda o Submarino Amarelo na Champions League, mas tem a chance de assumir e dirigir o projeto do novo bilionário da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 10:37

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 10:37

Crédito: MICHAEL SOHN / POOL / AFP
O Newcastle mira a contratação do técnico Unai Emery, segundo o "Daily Mail". O clube inglês espera pagar a cláusula de rescisão contratual do espanhol de seis milhões de libras (R$ 46,5 milhões) e concluir a negociação nas próximas 48 horas.Após a demissão de Steve Bruce, Paulo Fonseca, Roberto Martínez e Eddie Howe também surgiram como possibilidades, mas Emery se tornou o alvo número um. Desde o último domingo, as conversas entre as partes avançarem por um acordo que deve durar cerca de três temporadas.
> Veja a tabela da Champions League
O comandante do Villarreal tem contrato com o clube espanhol até 2023. Nesta terça-feira, ele irá dirigir o Submarino Amarelo diante do Young Boys pela Champions League, partida que pode marcar a despedida do espanhol para o Newcastle, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.
O atual campeão da Europa League já teve uma passagem pela Premier League quando teve a oportunidade de dirigir o Arsenal após a saída de Arsene Wenger. No entanto, o desepenho de Emery não agradou a diretoria dos Gunners, que demitiu o profissional antes do término do contrato.

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