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O Newcastle mira a contratação do técnico Unai Emery, segundo o "Daily Mail". O clube inglês espera pagar a cláusula de rescisão contratual do espanhol de seis milhões de libras (R$ 46,5 milhões) e concluir a negociação nas próximas 48 horas.Após a demissão de Steve Bruce, Paulo Fonseca, Roberto Martínez e Eddie Howe também surgiram como possibilidades, mas Emery se tornou o alvo número um. Desde o último domingo, as conversas entre as partes avançarem por um acordo que deve durar cerca de três temporadas.

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O comandante do Villarreal tem contrato com o clube espanhol até 2023. Nesta terça-feira, ele irá dirigir o Submarino Amarelo diante do Young Boys pela Champions League, partida que pode marcar a despedida do espanhol para o Newcastle, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.