Newcastle está próximo de renovar contrato de Saint-Maximin

O Newcastle está próximo de renovar o contrato de Allan Saint-Maximin por seis temporadas, segundo o “Daily Mail”. Após boas apresentações em sua primeira temporada, o francês visava uma melhoria em relação ao seu contrato inicial e o jogador será recompensado pelos serviços prestados desde que chegou do Nice.
O meia-atacante gerou interesse de diversos clubes após sua estreia na Premier League e a garantia do atleta é um ânimo para o técnico Steve Bruce. Em 15 jogos sem o francês, o Newcastle venceu apenas um jogo, enquanto conquistou 12 vitórias em 26 partidas com Saint-Maximin em campo. Todos querem mantê-lo feliz e satisfeito.