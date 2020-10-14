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Newcastle está próximo de renovar contrato de Saint-Maximin

Meia-atacante foi contratado na última temporada e foi o principal destaque do time de Steve Bruce. Acordo será por seis anos com aumento salarial pelos serviços prestados...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 09:18

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 09:18

Crédito: OWEN HUMPHREYS / AFP
O Newcastle está próximo de renovar o contrato de Allan Saint-Maximin por seis temporadas, segundo o “Daily Mail”. Após boas apresentações em sua primeira temporada, o francês visava uma melhoria em relação ao seu contrato inicial e o jogador será recompensado pelos serviços prestados desde que chegou do Nice.
O meia-atacante gerou interesse de diversos clubes após sua estreia na Premier League e a garantia do atleta é um ânimo para o técnico Steve Bruce. Em 15 jogos sem o francês, o Newcastle venceu apenas um jogo, enquanto conquistou 12 vitórias em 26 partidas com Saint-Maximin em campo. Todos querem mantê-lo feliz e satisfeito.

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