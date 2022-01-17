Newcastle está interessado na contratação de Keylor Navas

O Newcastle está interessado na contratação do goleiro Keylor Navas, do Paris Saint-Germain. Segundo a "RMC Sport", o clube inglês chegou a fazer contato com os franceses, que querem segurar o veterano de 35 anos até o fim da temporada.O camisa um tem contrato com o PSG até 2024, mas não está satisfeito com a sua condição na equipe desde a chegada de Gianluigi Donnarumma. Somando a Ligue 1 e Champions League, o costa-riquenho participou de 15 dos 27 jogos disputados até aqui.

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Neste momento, o clube que ocupa a 19ª colocação na Premier League conta com o eslovaco Martin Dúbravka como titular da posição. No entanto, o atleta vem se lesionando nos dois últimos anos e também não mostra consistência, tendo sofrido 16 gosl em oito partidas na atual edição do Campeonato Inglês.

A equipe comandada por Eddie Howe começou a se reforçar e buscou as contratçaões de Trippier para a lateral-direita e Chris Wood no ataque. Apesar das duas chegadas, o Newcastle busca mais peças para fugir da zona de rebaixamento e sonhar alto na próxima temporada.