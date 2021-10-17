Newcastle diminui verba para janela de inverno e deve gastar menos da metade que foi dito inicialmente

Crédito: AFP

Recém-comprado pelo o Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF), o Newcastle já sabe quanto poderá gastar na janela de transferências do inverno europeu, em janeiro. De acordo com a imprensa inglesa, os Magpies poderão investir até 60 milhões de euros (R$ 379 milhões).Inicialmente, esperava-se que o clube alvinegro pudesse gastar mais de 200 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão), mas os novos gestores da equipe não querem tomar decisões precipitadas que possam comprometer o clube no futuro. A informação é do jornal "Telegraph".

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

Apesar do montante mais baixo estar previamente definido, existe a chance de mais investimento. Para isso acontecer, porém, será necessário que o Newcastle esteja em situação crítica no Campeonato Inglês, correndo risco de rebaixamento. Atualmente, o clube está na zona de rebaixamento.

+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021