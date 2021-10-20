Newcastle conversa com ex-técnico da Roma após demissão de Steve Bruce, que pensa em se aposentar

O Newcastle está em conversas com Paulo Fonseca, ex-técnico da Roma, para assumir o comando do clube após a demissão de Steve Bruce, segundo o "Daily Mail". As primeiras discussões já aconteceram, mas as próximas horas devem ser decisivas para um acordo entre as partes.O português de 48 anos é visto como uma opção atrativa devido a sua experiência e pelo fato de estar livre no mercado. No entanto, não há nenhum acerto já que os Magpies também cogitam as chegadas de Frank Lampard, Eddie Howe e Lucien Favre.
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Na manhã desta quarta-feira, Steve Bruce foi demitido pelos novos donos do Newcastle após oito jogos sem somar uma única vitória na Premier League. A equipe do nordeste da Inglaterra ocupa a penúltima colocação na competição e busca fugir da zona da degola.
O veterano de 60 anos admitiu que este pode ter sido seu último trabalho como treinador na carreira. O comandante afirmou que a decisão está sendo pensada com sua família, que ficou preocupada com as severar críticas dos torcedores do Newcastle e da imprensa.