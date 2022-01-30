Newcastle busca contratação de goleiro do Manchester United

O Newcastle busca a contratação por empréstimo de Dean Henderson, goleiro do Manchester United, segundo o "Daily Mail". Fontes ouvidas pela imprensa inglesa acreditam que o negócio tem chances de ser encerrado antes da segunda-feira, último dia da janela de transferências.O arqueiro de 24 anos deseja deixar os Diabos Vermelhos com o objetivo de buscar espaço como titular em outro clube. Desde que retornou de empréstimo do Sheffield United, o atleta não consegue assumir o lugar ocupado por David De Gea.

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Após revelar seu desejo de sair, Henderson ganhou o aval de Ralf Rangnick, técnico interino do Manchester United, para buscar uma transferência nesta reta final de temporada. Com isso, a equipe do Old Trafford teria o experiente Tom Heaton como reserva imediato do espanhol.

Neste mercado, o Newcastle, o mais novo rico da Premier League após ser comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, já acertou as chegadas de Kieran Trippier, Chris Wood e Bruno Guimarães. O clube luta para fugir da zona de rebaixamento.