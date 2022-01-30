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futebol

Newcastle busca contratação de goleiro do Manchester United

Clube no norte da Inglaterra conversa com os Red Devils pela chegada de Dean Henderson por empréstimo. Técnico do Manchester United dá luz verde para negociação...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 11:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 11:28
O Newcastle busca a contratação por empréstimo de Dean Henderson, goleiro do Manchester United, segundo o "Daily Mail". Fontes ouvidas pela imprensa inglesa acreditam que o negócio tem chances de ser encerrado antes da segunda-feira, último dia da janela de transferências.O arqueiro de 24 anos deseja deixar os Diabos Vermelhos com o objetivo de buscar espaço como titular em outro clube. Desde que retornou de empréstimo do Sheffield United, o atleta não consegue assumir o lugar ocupado por David De Gea.
> Veja a tabela da Premier League
Após revelar seu desejo de sair, Henderson ganhou o aval de Ralf Rangnick, técnico interino do Manchester United, para buscar uma transferência nesta reta final de temporada. Com isso, a equipe do Old Trafford teria o experiente Tom Heaton como reserva imediato do espanhol.
Neste mercado, o Newcastle, o mais novo rico da Premier League após ser comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, já acertou as chegadas de Kieran Trippier, Chris Wood e Bruno Guimarães. O clube luta para fugir da zona de rebaixamento.
Crédito: DeanHendersonestánamiradoNewcastle(Foto:NAOMIBAKER/POOL/AFP

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