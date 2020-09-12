Newcastle aproveita as chances e vence West Ham fora de casa

Crédito: Wilson e Hendrick foram os destaques do Newcastle na partida (MICHAEL REGAN / POOL / AFP

O Newcastle venceu o West Ham na primeira rodada do Campeonato Inglês por 2 a 0 com gol do estreante Callum Wilson e Hendrick. Apesar dos três pontos conquistados pelo time visitante, o jogo foi fraco do ponto de vista técnico e o time londrino deve se preocupar após perder em casa e ter lutado contra o rebaixamento na última temporada.

FALTOU PONTARIAO Newcastle teve algumas oportunidades na primeira etapa, mas as finalizações não contribuíram para a equipe visitante. Apesar dos nove chutes, nenhum teve direção no gol de Fabianski, apesar da boa participação do estreante Callum WIlson desde o primeiro ataque do time. Andy Carroll e Shelvey também tentaram marcar gol, mas sem sucesso.

PAROU NO POSTEJá o West Ham quase abriu o placar em duas oportunidades, sendo a primeira com o zagueiro Ogbonna em bola lançada na área após cobrança de falta aos 13 minutos, mas a finalização foi no travessão. Aos 33, o lateral Frederick cruzou bola na área e Fornals também chutou no travessão e o placar não se movimentou na primeira etapa.