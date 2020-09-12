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futebol

Newcastle aproveita as chances e vence West Ham fora de casa

Apesar de não ter feito grande jogo, time visitante jogou melhor e teve Callum WIlson como grande destaque da partida. Hendrick marcou segundo gol da equipe...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 17:54
Crédito: Wilson e Hendrick foram os destaques do Newcastle na partida (MICHAEL REGAN / POOL / AFP
O Newcastle venceu o West Ham na primeira rodada do Campeonato Inglês por 2 a 0 com gol do estreante Callum Wilson e Hendrick. Apesar dos três pontos conquistados pelo time visitante, o jogo foi fraco do ponto de vista técnico e o time londrino deve se preocupar após perder em casa e ter lutado contra o rebaixamento na última temporada.
FALTOU PONTARIAO Newcastle teve algumas oportunidades na primeira etapa, mas as finalizações não contribuíram para a equipe visitante. Apesar dos nove chutes, nenhum teve direção no gol de Fabianski, apesar da boa participação do estreante Callum WIlson desde o primeiro ataque do time. Andy Carroll e Shelvey também tentaram marcar gol, mas sem sucesso.
PAROU NO POSTEJá o West Ham quase abriu o placar em duas oportunidades, sendo a primeira com o zagueiro Ogbonna em bola lançada na área após cobrança de falta aos 13 minutos, mas a finalização foi no travessão. Aos 33, o lateral Frederick cruzou bola na área e Fornals também chutou no travessão e o placar não se movimentou na primeira etapa.
ESTRELAO segundo tempo não teve a quantidade de chances criadas pelas equipes como na primeira etapa. No entanto, aos 11 minutos, o Newcastle aproveitou a única finalização ao gol na partida para abrir o placar com Callum Wilson, que marcou em sua estreia após receber cruzamento com desvio de Hendrick. No final da segunda etapa, o assistente do primeiro gol fez o segundo gol para sacramentar a vitória dos visitantes.

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