Newcastle anuncia atacante Chris Wood, do Burnley

O Newcastle anunciou seu segundo reforço nessa nova era milionária do clube. O atacante Chris Wood deixou o Burnley e assinou com os Magpies por dois anos e meio. O capitão da Nova Zelândia vai vestir a camisa de número 20.> Cristiano Ronaldo abre o jogo: 'Não quero estar neste clube para brigar pela 5ª posição'

Segundo a imprensa inglesa, o valor da negociação girou em torno de 25 milhões de libras (cerca de R$ 189,8 milhões). Chris Wood já deve fazer sua estreia neste sábado, contra o Watford, pela 22ª rodada da Premier League.

Chris Wood foi anunciado pelas redes sociais do Newcastle na manhã desta quinta-feira. Em vídeo divulgado pelos canais oficiais do clube, o atacante comentou estar empolgado com sua chegada ao Magpies.

- É uma oportunidade muito excitante para mim e estou encantado de me tornar jogador do Newcastle. O clube e o técnico foram ótimos comigo durante o processo, mal posso esperar para entrar em campo e retribuir a confiança, especialmente nessa parte vital da temporada para nós - disse Chris Wood. Pelo Burnley, Chris Wood atuou por 144 jogos e marcou 49 gols na Premier League. O atacante é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Nova Zelândia, com 27 gols marcados em 60 partidas.