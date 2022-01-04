Newcastle acerta a contratação de Trippier, lateral do Atlético de Madrid

Recém-comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, o Newcastle acertou sua primeira contratação na era milionária. Trata-se do lateral-direito Kieran Trippier, de 31 anos, atualmente no Atlético de Madrid. O jogador inglês deverá ser anunciado pelos Magpies nos próximos dias.De acordo com informações da "Sky Sports", o ala será contratado por 12 milhões de libras esterlinas (R$ 92 milhões na cotação atual), valor que poderá ser ainda maior caso o atleta cumpra metas. O contrato do jogador com os espanhóis iria até junho de 2023.

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Em dezembro do ano passado, o portal "TalkSport" já citava que a negociação poderia ocorrer, dizendo ainda que Trippier tinha a intenção de voltar à Inglaterra. O salário do ex-Tottenham deve girar em torno de 9 milhões de euros (R$ 57 milhões) anuais, o maior do elenco do Newcastle.

Na última janela de transferências do verão europeu, Trippier foi alvo do Manchester United, mas as negociações não avançaram. Na ocasião, chegou-se a especular que o jogador começou a procurar casas na Inglaterra, mas os Colchoneros vetaram o negócio.

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Desde 2019 na capital espanhola, o lateral-direito foi contratado por 22 milhões de euros pelo Atlético de Madrid. Ao todo, foram 86 jogos, sendo 18 nesta temporada, com 11 assistências e nenhum gol marcado.