Newcastle abre conversas para contratar Philippe Coutinho

Seja Mauricio Pochettino ou Rafa Benítez no comando do Newcastle, os ingleses querem contratar Philippe Coutinho. Segundo o 'Mundo Deportivo', os dois treinadores aprovam a contratação do meio-campista brasileiro e já conversam oficialmente com o staff do jogador para explicar o projeto.

Lesionado, Coutinho não continuará no Bayern de Munique. O clube bávaro já informou que não exerceu a opção de compra e o jogador retornará ao Barcelona. Os catalães desejam vender o brasileiro por um preço alto.

O desejo de Coutinho é voltar a jogar na Premier League. Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal e Newcastle demonstraram interesse no jogador. E MAIS:Negueba quer ver Gyeongnam crescendo na K-League ChallengeEverton pode quebrar recorde de compra com Allan, do NapoliRB Leipzig e Hertha Berlin duelam em ótimo momento das duas equipesIbrahimovic deve perder um mês de trabalho por lesão na panturrilhaPapu Gómez, estrela da Atalanta, relembra frustração por não ter ido para o Atlético de Madrid de Simeone E MAIS: