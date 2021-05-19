Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

New York City anuncia Talles Magno, ex-Vasco, até 2026

Atacante brasileiro terá sua primeira experiência no futebol internacional...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 13:58

LanceNet

Crédito: Divulgação/Vasco
O New York City anunciou a contratação do atacante Talles Magno, ex-Vasco da Gama, até 2026. Com isso, o jovem brasileiro terá sua primeira experiência no futebol internacional na Major League Soccer e na equipe que pertence ao Manchester City.- Eu estou muito feliz por assinar com o New York City, comprometido e pronto para o trabalho. Quero mostrar meu talento ao clube e a esta liga. Vou procurar marcar gols, dar assistências, ajudar meus colegas e ser campeão da MLS. Peço aos torcedores que confiem em mim - disse o brasileiro.
David Lee, diretor eportivo do clube norte-americano, se mostrou satisfeito com a contratação do carioca visando a sequência desta temporada.
- Nós estamos encantados por trazer o Talles. É um jovem talentoso e que acreditamos ter potencial para jogar nos níveis mais altos do futebol. É um atacante dinâmico, rápido, objetivo e capaz de atuar nas pontas ou como centroavante.
O New York City ocuapa a 3ªcolocação na tabela de classificação da MLS após a disputa de cinco rodadas. A próxima partida da equipe dirigida por Ronny Deila acontece neste sábado, diante do Columbus Crew, mas não há confirmação sobre a participação de Talles Magno neste jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados