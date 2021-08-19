Neuer sofre lesão no tornozelo e pode virar desfalque para o Bayern de Munique

Preocupação para o técnico Julian Nagelsmann. Nesta quinta-feira, o Bayern de Munique anunciou que o goleiro Manuel Neuer sofreu uma lesão no tornozelo direito no clássico contra o Borussia Dortmund, na última terça-feira, pela Supercopa da Alemanha e pode ser problema para o time bávaro.
De acordo com comunicado do clube atual campeão mundial, o camisa 1 não pôde ir a campo para o treinamento nesta quinta-feira, o que coloca em dúvida sua participação na próxima partida do Campeonato Alemão. No domingo, o Bayern de Munique enfrenta o Colônia, em casa, pela segunda rodada.
O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 3 a 1, com dois gols de Robert Lewandowski e um de Thomas Müller para conquistar a Supercopa da Alemanha pela nona vez na história. Marco Reus diminuiu o marcador para os donos da casa.