Neuer reconhece que Bayern de Munique teve sorte no início do jogo

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Após a classificação do Bayern de Munique para mais uma final de Liga dos Campeões, o goleiro Manuel Neuer disse que o time alemão teve sorte de não ter sido vazado no início da partida. Com um bom começo de jogo, o Lyon criou boas chances e chegou a acertar a trave do camisa 1.

- Tivemos alguma sorte de não sofrer logo no início, mas mostramos a nossa qualidade. Tentamos pressionar o Lyon e criamos algumas boas oportunidades. O gol veio num grande remate de Gnabry que surgiu na altura certa.