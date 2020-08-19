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futebol

Neuer reconhece que Bayern de Munique teve sorte no início do jogo

Lyon começou a semifinal pressionando e criou boas oportunidades antes de levar o primeiro gol...

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 19:36

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 19:36
Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
Após a classificação do Bayern de Munique para mais uma final de Liga dos Campeões, o goleiro Manuel Neuer disse que o time alemão teve sorte de não ter sido vazado no início da partida. Com um bom começo de jogo, o Lyon criou boas chances e chegou a acertar a trave do camisa 1.
- Tivemos alguma sorte de não sofrer logo no início, mas mostramos a nossa qualidade. Tentamos pressionar o Lyon e criamos algumas boas oportunidades. O gol veio num grande remate de Gnabry que surgiu na altura certa.
A grande final da Liga dos Campeões acontece no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz. O Bayern de Munique enfrenta o Paris Saint-Germain, que eliminou o RB Leipzig.

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