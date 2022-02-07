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Neuer passa por cirurgia no joelho e deve desfalcar o Bayern de Munique por mais de um mês

Goleiro foi operado no último domingo e vai perder os duelos das oitavas da Champions...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 15:55
Um dos principais goleiros do mundo, Manuel Neuer vai desfalcar o Bayern de Munique por pelo menos um mês. No último domingo, o arqueiro passou por uma cirurgia no joelho direito para retirada do menisco medial e pode ser ausência no clube alemão por até seis semanas.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez
De acordo com a imprensa alemã, a operação tem como objetivo reduzir as chances de ruptura dos ligamentos do joelho. Com isso, Neuer não deve entrar em campo nas partidas contra Bochum, Furth, Eintracth Frankfurt, Bayer Leverkusen, além dos duelos contra o RB Salzburg pela Champions League.
+ Em jogo de seis gols, Barcelona vence o Atlético de Madrid de virada pelo Campeonato Espanhol
- Me submeti a uma pequena operação, tudo saiu bem. Em breve voltarei aos treinos de reabilitação - escreveu Neuer nas redes sociais. Com 52 pontos, o Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão, seguido pelo Borussia Dortmund, que tem 43.
Crédito: NeuerdevedesfalcaroBayerndeMuniqueporpelomenosummês(Foto:HANNIBALHANSCHKE/AFP

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