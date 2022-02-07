Neuer passa por cirurgia no joelho e deve desfalcar o Bayern de Munique por mais de um mês

Um dos principais goleiros do mundo, Manuel Neuer vai desfalcar o Bayern de Munique por pelo menos um mês. No último domingo, o arqueiro passou por uma cirurgia no joelho direito para retirada do menisco medial e pode ser ausência no clube alemão por até seis semanas.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez

De acordo com a imprensa alemã, a operação tem como objetivo reduzir as chances de ruptura dos ligamentos do joelho. Com isso, Neuer não deve entrar em campo nas partidas contra Bochum, Furth, Eintracth Frankfurt, Bayer Leverkusen, além dos duelos contra o RB Salzburg pela Champions League.

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- Me submeti a uma pequena operação, tudo saiu bem. Em breve voltarei aos treinos de reabilitação - escreveu Neuer nas redes sociais. Com 52 pontos, o Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão, seguido pelo Borussia Dortmund, que tem 43.