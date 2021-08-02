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futebol

Neuer, Müller e Kimmich voltam a treinar no Bayern de Munique

Confira em vídeo como foram os retornos de Manuel Neuer, Thomas Müller e Joshua Kimmich aos treinos do Bayern de Munique para a temporada de 2021/22
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Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 15:11
O Bayern de Munique ainda não venceu nos quatro amistosos disputados neste início de temporada. Ainda assim, a equipe bávara contou com 'reforços' em seus treinamentos, visto que Neuer, Kimmich e Muller voltaram aos treinos normais do clube alemão.

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