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Neuer fala sobre sorteio da Champions e elogia PSG: 'Serão dois jogos gigantescos'

Goleiro do Bayern de Munique deu declaração aos canais oficiais do clube bávaro e disse que a final da última temporada foi bastante disputada...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 13:23

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 13:23
Crédito: MANU FERNANDEZ / POOL / AFP
Após o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões que colocou Bayern de Munique e Paris Saint-Germain frente à frente novamente, Manuel Neuer falou sobre o que espera das partidas. Para o goleiro do clube bávaro, a equipe francesa é bastante qualificada.
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- É claro que esta é uma grande equipe com grandes jogadores, um grande grupo. Vimos isso na final de Lisboa. Foi uma partida acirrada lá. Vai ser uma tarefa difícil e dois jogos gigantescos. Estamos tentando fazer o nosso melhor para vencer os jogos. Vai depender duas vezes da forma do dia, além da atitude e preparação corretas.As datas das quartas de final serão nos dias 6 e 7 de abril para a ida e 13 e 14 de abril para a volta.

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