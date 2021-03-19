Neuer fala sobre sorteio da Champions e elogia PSG: 'Serão dois jogos gigantescos'

Após o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões que colocou Bayern de Munique e Paris Saint-Germain frente à frente novamente, Manuel Neuer falou sobre o que espera das partidas. Para o goleiro do clube bávaro, a equipe francesa é bastante qualificada.

- É claro que esta é uma grande equipe com grandes jogadores, um grande grupo. Vimos isso na final de Lisboa. Foi uma partida acirrada lá. Vai ser uma tarefa difícil e dois jogos gigantescos. Estamos tentando fazer o nosso melhor para vencer os jogos. Vai depender duas vezes da forma do dia, além da atitude e preparação corretas.As datas das quartas de final serão nos dias 6 e 7 de abril para a ida e 13 e 14 de abril para a volta.