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futebol

Neuer e Müller somam 10 títulos seguidos com o Bayern de Munique na Bundesliga

Bayern de Munique se tornou campeão do Campeonato Alemão neste sábado após bater o Borussia Dortmund por 3 a 1...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2022 às 18:44
O Bayern de Munique se sagrou campeão da Bundesliga neste sábado após vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1. Este é o 10º título consecutivo dos bávaros. Do atual elenco, somente o atacante Thomas Müller e o goleiro Manuel Neuer estiveram em todas as 10 conquistas.> Bayern de Munique bate o Borussia Dortmund e fatura a Bundesliga pela 10ª vez seguida; veja os gols
O goleiro Manuel Neuer chegou ao Bayern de Munique em 2011, após se transferir do Schalke 04. Desde então se tornou ídolo do clube, com grandes atuações na Bundesliga e sendo campeão da Champions League, em 2013 e 2020.
Müller é formado nas categorias de base do Bayern de Munique. O atacante estreou pela equipe profissional em 2008 e nunca vestiu a camisa de outro time. O alemão também é um grande ídolo do Bayern por ser multicampeão e ter uma grande identificação com o clube.
Müller e Neuer tem contrato com o clube até junho de 2023. Ainda não houve um acordo pela renovação, mas o Bayern de Munique deve prolongar o vínculo com os jogadores.
Crédito: MüllereNeuerconquistamaBundesligapela10ªvezconsecutiva(Foto:Divulgação/BayerndeMunique

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