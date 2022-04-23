Neuer e Müller somam 10 títulos seguidos com o Bayern de Munique na Bundesliga

O Bayern de Munique se sagrou campeão da Bundesliga neste sábado após vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1. Este é o 10º título consecutivo dos bávaros. Do atual elenco, somente o atacante Thomas Müller e o goleiro Manuel Neuer estiveram em todas as 10 conquistas.> Bayern de Munique bate o Borussia Dortmund e fatura a Bundesliga pela 10ª vez seguida; veja os gols

O goleiro Manuel Neuer chegou ao Bayern de Munique em 2011, após se transferir do Schalke 04. Desde então se tornou ídolo do clube, com grandes atuações na Bundesliga e sendo campeão da Champions League, em 2013 e 2020.

Müller é formado nas categorias de base do Bayern de Munique. O atacante estreou pela equipe profissional em 2008 e nunca vestiu a camisa de outro time. O alemão também é um grande ídolo do Bayern por ser multicampeão e ter uma grande identificação com o clube.

Müller e Neuer tem contrato com o clube até junho de 2023. Ainda não houve um acordo pela renovação, mas o Bayern de Munique deve prolongar o vínculo com os jogadores.