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Neto Pessoa comemora hat-trick na estreia como titular do Remo e exalta energia da torcida

O atacante marcou três gols e deu duas assistências na vitória do Leão sobre o Galvez por 9 a 0, pelas oitavas de final da Copa Verde...

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2021 às 17:06
Crédito: Samara Miranda/Remo
Na noite da última terça-feira, o Remo goleou o Galvez por 9 a 0 no Baenão, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Verde. Um dos destaques da vitória foi o atacante Neto Pessoa, que foi titular pela primeira vez com a camisa do Leão e contribuiu com três gols e duas assistências. O jogador comemorou a chance que recebeu e exaltou a energia da torcida no estádio.> Mundial de clubes: veja times garantidos na competição e quem está na briga- Muito feliz pela oportunidade, ainda mais diante da torcida, sentir essa energia pela primeira vez. Feliz pela partida que fiz e acredito que aproveitei bem essa primeira oportunidade.
Além dos gols e assistências, Neto Pessoa aprovou o desempenho dentro de campo. Ele não escondeu a felicidade por ter ajudado a equipe, mas ressaltou que a melhor maneira de ajudar o Remo é estufando as redes dos goleiro adversário.
- Faço uma boa avaliação da partida. Fui feliz nas vezes em que fui acionado e pude deixar meus companheiros em boas condições para finalizar. De modo geral, fico muito feliz. E o que espero é mais gols, creio que essa é a melhor maneira que eu posso ajudar o clube do Remo.
> Quem sobe? Quem desce? Veja e simule a tabela da Série B
Com o resultado, o Remo enfrenta Manaus, que venceu o Porto Velho, pelas quartas de final Manaus. De olho no confronto, Neto Pessoa admitiu que os gols marcados o deixaram mais leve e acredita também que ganhou credibilidade para a sequência da temporada.
- Acredito que gol é o que dá confiança ao camisa 9. Preciso marcar para me sentir mais leve. Os gols vieram e com certeza dá uma moral e credibilidade a mais para continuarmos trabalhando por metas maiores.
Agora, o Remo volta as atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense recebe a Ponte Preta neste domingo, às 16h, no Baenão. O jogo é válido pela 31ª rodada da competição.

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