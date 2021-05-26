Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nestor valoriza força do elenco em vitória do São Paulo na Libertadores

Volante do Tricolor analisou a goleada sobre o Sporting Cristal por 3 a 0 e ressaltou a qualidade dos jogadores reservas da equipe de Hernán Crespo...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 00:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 00:17
O São Paulo, mesmo com jogadores reservas, bateu o Sporting Cristal por 3 a 0, no Morumbi, pela sexta rodada do Grupo E da Libertadores, passando para as oitavas de final em segundo do Grupo E da competição continental. ATUAÇÕES: Bruno Alves, Hernanes e Rojas lideram reservas do São Paulo em vitória na Libertadores
Após a partida, o volante Rodrigo Nestor analisou a vitória do Tricolor sobre os peruanos e ressaltou a força do elenco são-paulino para triunfar de maneira sólida diante de um adversário tradicional. - Importantíssima a vitória, para ressaltar a força do elenco. Alguns jogadores estavam sem jogar muito, casos do Shaylon, Everton Felipe, até mesmo o Hernanes. Deram conta do recado. Impressionante a força do elenco e o foco que todos têm - disse o jogador, em entrevista coletiva.
Perguntado sobre o Sporting Cristal, Nestor elogiou a equipe peruana, apesar da eliminação do time na chave são-paulina.
- É um time muito bom. Não é a toa que chegou na Libertadores. Eles deram bastante dificuldade para nós, mas conseguimos impor o nosso ritmo e acabou dando tudo certo - finalizou Nestor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados