Nestor valoriza força do elenco em vitória do São Paulo na Libertadores

O São Paulo, mesmo com jogadores reservas, bateu o Sporting Cristal por 3 a 0, no Morumbi, pela sexta rodada do Grupo E da Libertadores, passando para as oitavas de final em segundo do Grupo E da competição continental. ATUAÇÕES: Bruno Alves, Hernanes e Rojas lideram reservas do São Paulo em vitória na Libertadores

Após a partida, o volante Rodrigo Nestor analisou a vitória do Tricolor sobre os peruanos e ressaltou a força do elenco são-paulino para triunfar de maneira sólida diante de um adversário tradicional. - Importantíssima a vitória, para ressaltar a força do elenco. Alguns jogadores estavam sem jogar muito, casos do Shaylon, Everton Felipe, até mesmo o Hernanes. Deram conta do recado. Impressionante a força do elenco e o foco que todos têm - disse o jogador, em entrevista coletiva.

Perguntado sobre o Sporting Cristal, Nestor elogiou a equipe peruana, apesar da eliminação do time na chave são-paulina.