Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nestor trabalha com o elenco, Calleri faz atividades mais leves e São Paulo conta com retornos importantes
futebol

Nestor trabalha com o elenco, Calleri faz atividades mais leves e São Paulo conta com retornos importantes

Jogadores se aproximam de retorno no Tricolor após lesões. Rodrigo Nestor treinou com o elenco, enquanto Calleri alternou entre atividades em grupo e específicas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 19:10

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 19:10

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
A reapresentação do elenco do São Paulo nesta terça-feira (2), no CT da Barra Funda contou com boas notícias para a sequência da equipe, com os retornos importantes do meio campista Rodrigo Nestor e do atacante Jonathan Calleri.
>> Com o retorno de Calleri, como deve ser montado o ataque titular do São Paulo? Vote na enquete!
O meia Rodrigo Nestor sentiu o tornozelo direito durante a partida contra o Red Bull Bragantino e desfalcou a equipe na vitória por 1 a 0 diante do Internacional, realizando trabalho de recuperação.
Nesta terça-feira (2), porém, o jogador participou de atividades com o restante do elenco e já fica a disposição do treinador Rogério Ceni para a próxima partida, fora de casa, contra o Bahia.
Calleri, por sua vez, sentiu dores na coxa direita no jogo contra o Corinthians e deixou o gramado já na segunda etapa. Em recuperação, o jogador ficou de fora da derrota contra o Red Bull e da vitória contra o Colorado, mas deve retornar no próximo jogo.
O argentino treinou com os atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos no jogo contra o Internacional no último domingo (31) e, depois, fez atividades específicas.Com os retornos importantes para a sequência da equipe no Brasileirão, o São Paulo tem apenas nove jogos para decidir o fim da sua temporada. Atualmente na 12ª colocação, com 37 pontos, o time mira a classificação para a Libertadores e vê o rebaixamento se afastar a cada rodada.
O próximo desafio do Tricolor paulista é no domingo (7), às 18h15, na Arena Fonte Nova, contra o Bahia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados