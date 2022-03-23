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Nestor revela tristeza com gol perdido e fala de parceria com Pablo Maia no São Paulo

Mesmo com gol perdido, o camisa 25 do Tricolor foi responsável pelo primeiro gol da equipe em jogo decisivo do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 00:56

Publicado em 23 de Março de 2022 às 00:56

Mesmo após perder um gol sem goleiro, Rodrigo Nestor se redimiu e foi o responsável pelo primeiro gol do São Paulo na vitória contra o São Bernardo, por 4 a 1. A partida foi válida pelas quartas de final do Paulistão e decisiva para a classificação da equipe para a semifinal do campeonato. O jogador afirmou que ficou chateado ao perder a grande chance de gol, que estava sem a presença do goleiro da equipe adversária no momento, mas que evitou se lamentar e buscou uma nova chance. A cria de Cotia foi responsável por abrir o placar para a equipe do Tricolor.
- Como eu disse, futebol não tem tempo para se lamentar, confesso que fiquei muito triste na hora que perdi o gol porque eu venho trabalhando para fazer esse tipo de gol e oportunidades como essa não aparecem sempre. Mas acabou que ali de direitinha, eu fiz o gol - disse.
Além do gol, o atleta também foi essencial para o segundo da partida, feito por Pablo Maia. O meia revelou que o lance surgiu após uma conversa entre Marquinhos e Rogério Ceni.
- A gente treina muito bola parada e ali estava combinada outra coisa. Acabou que na hora o Rogério e o Marquinhos me deram um toque, não vou falar também nossa tática, mas ai toquei para o Pablo e ele acertou uma belo chute - explicou.Rodrigo Nestor aproveitou também para falar um pouco sobre sua parceria com Pablo Maia, considerado o craque da partida e que também veio da base.
- Nunca tinha jogado com o Pablo, na base não joguei com ele. Mas ele é um menino muito humilde, me escuta bastante, acredito que esteja dando certo essa parceria - ressaltou.
No começo do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrentou uma fase complicada na competição. O Tricolor paulista só conquistou sua primeira vitória na quarta rodada, porém, conseguiu manter uma sequência de sete jogos sem perder. Sua última derrota foi para o Palmeiras, no último clássico disputado.- Acredito que a nossa equipe está na melhor fase, a gente cresceu na hora certa, começamos mal o campeonato, mas agora a gente está em uma boa luta, estamos nos encontrando, com mais entrosamento, está todo mundo preparado, quem entra, sempre entra bem e é continuar assim para ir em busca do título - avaliou Nestor.O São Paulo, agora classificado, se prepara para enfrentar a semifinal e busca seu bicampeonato. Ainda não foi decidido quem será o adversário da equipe.
Crédito: NestorfalousobregolperdidoeparceriacomPabloMaianoSãoPaulo(RubensChiri/saopaulofc.net

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