Nestor posta foto de chuteira rasgada após São Paulo e Campinense: 'Vai com Deus'

O volante Rodrigo Nestor, do São Paulo, postou um stories no Instagram que mostra a sua chuteira rasgada após o empate sem gols contra o Campinense, na Paraíba, que classificou o Tricolor para a segunda fase da Copa do Brasil. O lance aconteceu no segundo tempo, depois do camisa 25 sofrer uma entrada no meio-campo. Na ocasião, o juiz não marcou falta e o volante perdeu a chuteira, tendo que trocar às pressas o material.
Nestor ficou em campo até os 47 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Marquinhos. O volante foi um dos destaques do time em campo.