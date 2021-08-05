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Néstor Pitana apita ida entre São Paulo e Palmeiras pela Libertadores; árbitro é inédito para o Tricolor

Argentino esteve na final da Copa do Mundo de 2018 e nunca apitou um jogo do São Paulo, mas traz más recordações ao rival da equipe do Morumbi 
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LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 11:00

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 11:00

Crédito: Reprodução
A Conmebol escalou o árbitro argentino Néstor Pitana para comandar a equipe de arbitragem do jogo de ida entre São Paulo e Palmeiras, no dia 10 de agosto, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Libertadores. Pitana é um árbitro experiente, considerado um dos melhores da América do Sul. Ele apitou a final da Copa do Mundo de 2018 entre França e Croácia e pertence ao quadro da Fifa desde 2010.
No entanto, apesar de ser sempre 'figurinha carimbada' nas competições continentais, Pitana nunca apitou um jogo do São Paulo em sua extensa carreira. Essa será a estreia dele como homem do apito em jogos do Tricolor. Para o Palmeiras, rival nas quartas de final, ele não traz boas recordações, já que esteve presente nas eliminações para Barcelona de Guayaquil, em 2017 e para o Grêmio, em 2019.
GALERIA Agora é Choque-Rei na Libertadores! Veja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOS São Paulo e Palmeiras começam a decidira a vaga na semifinal da Libertadores , no dia 10 de agosto, às 21h30, no Morumbi. A volta está marcada para acontecer no dia 17 de agosto, no mesmo horário, desta vez no Allianz Parque.

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