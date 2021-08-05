Néstor Pitana apita ida entre São Paulo e Palmeiras pela Libertadores; árbitro é inédito para o Tricolor

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A Conmebol escalou o árbitro argentino Néstor Pitana para comandar a equipe de arbitragem do jogo de ida entre São Paulo e Palmeiras, no dia 10 de agosto, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Libertadores. Pitana é um árbitro experiente, considerado um dos melhores da América do Sul. Ele apitou a final da Copa do Mundo de 2018 entre França e Croácia e pertence ao quadro da Fifa desde 2010.

No entanto, apesar de ser sempre 'figurinha carimbada' nas competições continentais, Pitana nunca apitou um jogo do São Paulo em sua extensa carreira. Essa será a estreia dele como homem do apito em jogos do Tricolor. Para o Palmeiras, rival nas quartas de final, ele não traz boas recordações, já que esteve presente nas eliminações para Barcelona de Guayaquil, em 2017 e para o Grêmio, em 2019.

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