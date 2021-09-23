futebol

Nestor lamenta empate do São Paulo: 'Faltou tranquilidade'

Volante analisou empate sem gols do Tricolor diante do América-MG, no Morumbi...
LanceNet

22 set 2021 às 22:41

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 22:41

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo empatou sem gols com o América-MG no Morumbi, em duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi lamentado pelo volante Rodrigo Nestor, que analisou a igualdade no placar. - A gente queria sair com os três pontos, sabíamos da importância desse jogo em casa. Estávamos com um a menos. Se tivéssemos conquistado os três pontos, pulávamos algumas posições. Infelizmente não deu - afirmou o jogador, em entrevista ao 'Premiere'.
O jovem jogador acredita que faltou tranquilidade ao time no setor ofensivo, para definir melhor as jogadas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- Corremos bastante, mas faltou tranquilidade para acertar o último passe e fazer o gol - finalizou.
Agora, o São Paulo enfrenta o Atlético-MG, neste sábado (25), às 21h, no Morumbi. Com o resultado, o Tricolor ficou na 12ª colocação, com 26 pontos.

