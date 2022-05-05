Nestor e mais três: saiba quem são os jogadores do São Paulo que mais atuaram com Ceni em 2022

É verdade que o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, tem promovido rodízio de jogadores para conseguir disputar as três competições atuais: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Para atuar em alto nível, o treinador utiliza seus principais jogadores nos confrontos mais importantes da equipe, e quem lidera a lista é o jovem volante Rodrigo Nestor.

TABELAConfira a tabela do Campeonato Brasileiro 2022O meio-campista vem sendo uma das principais peças da equipe de Ceni, fazendo bons jogos e comandando seu setor com qualidade. Ao todo, em 2022, Nestor entrou em campo em 23 partidas, e é o maior garçom do time, com cinco assistências.

Desde a chegada do treinador em sua segunda passagem, foram 33 das 39 rodadas em que Nestor atuou, mesmo número de Igor Gomes.

- Eu me sinto honrado, acredito que o professor confia em mim, até pelo que mostro no dia a dia, tanto eu quanto o Igor. É bom ter confiança de um cara como o Rogério Ceni. Espero poder participar de todas as partidas daqui até o final do ano - disse Rodrigo Nestor, no início da semana.Em segundo lugar vem o artilheiro da equipe, Jonathan Calleri. O argentino é o goleador do São Paulo na temporada, com 13 bolas na rede, além de liderar o quesito também no Brasileirão, com cinco gols. Ele esteve presente em 22 partidas do Tricolor, e é um dos principais jogadores do time.

Em terceiro está o também atacante Eder. O veterano participou de 21 confrontos na atual temporada, marcando três gols. E, por fim, Igor Gomes. O meio-campista jogou 20 partidas no ano, e cada vez mais tem melhorado seu desempenho nos jogos do Tricolor.