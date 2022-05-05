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Nestor e mais três: saiba quem são os jogadores do São Paulo que mais atuaram com Ceni em 2022

O meio-campista foi quem mais entrou em campo pelo Tricolor na temporada: 23 vezes...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 07:00
É verdade que o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, tem promovido rodízio de jogadores para conseguir disputar as três competições atuais: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Para atuar em alto nível, o treinador utiliza seus principais jogadores nos confrontos mais importantes da equipe, e quem lidera a lista é o jovem volante Rodrigo Nestor.
TABELAConfira a tabela do Campeonato Brasileiro 2022O meio-campista vem sendo uma das principais peças da equipe de Ceni, fazendo bons jogos e comandando seu setor com qualidade. Ao todo, em 2022, Nestor entrou em campo em 23 partidas, e é o maior garçom do time, com cinco assistências.
Desde a chegada do treinador em sua segunda passagem, foram 33 das 39 rodadas em que Nestor atuou, mesmo número de Igor Gomes.
- Eu me sinto honrado, acredito que o professor confia em mim, até pelo que mostro no dia a dia, tanto eu quanto o Igor. É bom ter confiança de um cara como o Rogério Ceni. Espero poder participar de todas as partidas daqui até o final do ano - disse Rodrigo Nestor, no início da semana.Em segundo lugar vem o artilheiro da equipe, Jonathan Calleri. O argentino é o goleador do São Paulo na temporada, com 13 bolas na rede, além de liderar o quesito também no Brasileirão, com cinco gols. Ele esteve presente em 22 partidas do Tricolor, e é um dos principais jogadores do time.
Em terceiro está o também atacante Eder. O veterano participou de 21 confrontos na atual temporada, marcando três gols. E, por fim, Igor Gomes. O meio-campista jogou 20 partidas no ano, e cada vez mais tem melhorado seu desempenho nos jogos do Tricolor.
Crédito: RodrigoNestoréojogadorquemaisatuouem2022(RubensChiri/saopaulofc.net

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