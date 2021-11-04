Nestor e Calleri treinam normalmente no São Paulo e devem retornar contra o Bahia

O São Paulo deve contar com dois retornos importantes para o duelo contra o Bahia, no próximo domingo, às 18h15, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Nestor e Calleri treinaram normalmente e estão aptos para estarem à disposição de Rogério Ceni. O volante se recuperou de uma entorse no tornozelo direito sofrida na derrota para o Red Bull Bragantino, no último dia 24. Sendo assim, ele foi desfalque na vitória diante do Internacional. Ceni escalou o meio campo com Liziero, Igor Gomes e Gabriel Sara.
Já Calleri sofreu um edema na coxa direita no clássico contra o Corinthians, no último dia 18. Ele ficou fora do time contra Red Bull Bragantino e Internacional, somando praticamente duas semanas fora. Nessas partidas, Ceni escalou Luciano e Pablo contra o Bragantino e Luciano e Rigoni diante do Colorado.
Com a volta da dupla, a comissão técnica do São Paulo tem uma 'dor de cabeça' boa para escalar a equipe contra o Tricolor de Aço. A dúvida está em como mexer no time para encaixar Nestor e principalmente, Calleri. Caso o argentino entre, o esquema com três zagueiros pode ser desfeito.
O São Paulo tem mais dois treinamentos antes de viajar para Salvador, onde encara o Bahia. Depois, a delegação permanecerá no Nordeste, onde enfrenta o Fortaleza, na próxima quarta-feira.