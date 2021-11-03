Nestor deve voltar a ser opção no São Paulo; veja números dele na temporada

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo direito, o volante Rodrigo Nestor, do São Paulo, deve ser opção do técnico Rogério Ceni contra o Bahia, no próximo domingo (07), às 18h15, em Salvador. Em quatro jogos com o treinador, Nestor foi titular diante do Red Bull Bragantino, mas se lesionou. Diante de Ceará e Corinthians, o jovem revelado em Cotia entrou na segunda etapa. Ele foi desfalque na última partida contra o Internacional por conta da lesão no tornozelo. Ao todo, com Ceni no comando do Tricolor, Nestor soma 63 minutos.

Já na temporada, ele aparece entre os três jogadores com mais jogos disputados, com 48. Ele perde apenas para o zagueiro Léo, com 50, e o goleiro Tiago Volpi, com 55 partidas, respectivamente.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Se pegarmos os minutos em campo, Nestor é o sexto jogador com mais minutagem, com 2962. Na sua frente aparecem Bruno Alves (3007), Miranda (3219), Reinaldo (3550), Léo (4105) e Tiago Volpi (4950).

Enquanto esteve jogando, Nestor contribuiu com um gol marcado e seis assistências, em 48 partidas. Ele tem por enquanto 20 vitórias, 17 empates e 11 derrotas nesta temporada.