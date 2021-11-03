Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nestor deve voltar a ser opção no São Paulo; veja números dele na temporada

Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, volante deve ter condições de jogo contra o Bahia, no próximo domingo, em Salvador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2021 às 14:30

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 14:30

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo direito, o volante Rodrigo Nestor, do São Paulo, deve ser opção do técnico Rogério Ceni contra o Bahia, no próximo domingo (07), às 18h15, em Salvador. Em quatro jogos com o treinador, Nestor foi titular diante do Red Bull Bragantino, mas se lesionou. Diante de Ceará e Corinthians, o jovem revelado em Cotia entrou na segunda etapa. Ele foi desfalque na última partida contra o Internacional por conta da lesão no tornozelo. Ao todo, com Ceni no comando do Tricolor, Nestor soma 63 minutos.
Já na temporada, ele aparece entre os três jogadores com mais jogos disputados, com 48. Ele perde apenas para o zagueiro Léo, com 50, e o goleiro Tiago Volpi, com 55 partidas, respectivamente.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Se pegarmos os minutos em campo, Nestor é o sexto jogador com mais minutagem, com 2962. Na sua frente aparecem Bruno Alves (3007), Miranda (3219), Reinaldo (3550), Léo (4105) e Tiago Volpi (4950).
Enquanto esteve jogando, Nestor contribuiu com um gol marcado e seis assistências, em 48 partidas. Ele tem por enquanto 20 vitórias, 17 empates e 11 derrotas nesta temporada.
O jovem treinou em campo na reapresentação do time e espera estar à disposição de Ceni contra o Bahia. O São Paulo está na 12ª colocação do Brasileirão, com 37 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados