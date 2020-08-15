futebol

'Nessa competição você precisa ser perfeito', diz Guardiola após queda

Treinador do Manchester City falou após a eliminação na Liga dos Campeões...
LanceNet

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 19:06

Crédito: Miguel A. Lopes / POOL / AFP
Pep Guardiola falou sobre a eliminação sofrida pelo Manchester City na Liga dos Campeões. Para o treinador, essa competição exige que a equipe seja "perfeita".
- É o que é. Um dia nós vamos quebrar essa distância das semifinais. O segundo tempo foi OK, estávamos lá e tive a sensação de que fomos melhores. Mas você precisa ser perfeito nesta competição e nós não fomos.
Guardiola também comentou sobre o VAR e a polêmica no segundo gol do Lyon, marcado por Moussa Dembélé.
- Eu não sei. Não quero falar sobre as circunstâncias, porque parece que estou reclamando ou achando motivos. Estamos fora. Eu tinha a sensação de que estávamos prontos, mas cometemos erros. Por isso, estamos fora.
- Nessa competição, você precisa empatar e ir para os últimos minutos ou para a prorrogação. Você precisa ser perfeito. Após o primeiro gol, tínhamos que ter resolvido melhor. Nós criamos chances. Não vi as estatísticas. Nós fizemos tudo, menos marcar gols - completou.

