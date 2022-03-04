NeresVoltaPraCasa: torcida do São Paulo pede retorno do atacante, sem futuro definido na Ucrânia

Torcedores do São Paulo subiram uma campanha nas redes sociais nesta sexta-feira (04) pedindo a volta de David Neres para a equipe. A #NeresVoltaPraCasa ganhou força nas redes sociais após o jogador deixar a Ucrânia, onde atuava pelo Shaktar Donetsk, devido aos recentes ataques da Rússia ao país.O atacante deixou a Ucrânia junto a família da sua esposa e já está em segurança, porém ainda sem futuro definido. O Tricolor, por sua vez, revelou que já realizou consultas ao jogados, mas está agindo com cautela tendo em vista o momento complicado que o atleta passou.