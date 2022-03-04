Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • #NeresVoltaPraCasa: torcida do São Paulo pede retorno do atacante, sem futuro definido na Ucrânia
futebol

#NeresVoltaPraCasa: torcida do São Paulo pede retorno do atacante, sem futuro definido na Ucrânia

A torcida são-paulina está se mobilizando nas redes sociais pedindo a volta do jogador para a equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 15:10

Publicado em 04 de Março de 2022 às 15:10

Torcedores do São Paulo subiram uma campanha nas redes sociais nesta sexta-feira (04) pedindo a volta de David Neres para a equipe. A #NeresVoltaPraCasa ganhou força nas redes sociais após o jogador deixar a Ucrânia, onde atuava pelo Shaktar Donetsk, devido aos recentes ataques da Rússia ao país.O atacante deixou a Ucrânia junto a família da sua esposa e já está em segurança, porém ainda sem futuro definido. O Tricolor, por sua vez, revelou que já realizou consultas ao jogados, mas está agindo com cautela tendo em vista o momento complicado que o atleta passou.
Conforme divulgado anteriormente pelo LANCE!, representantes do atleta disseram que o jogador ainda não pensou sobre seu futuro.Os torcedores estão se mobilizando nas redes sociais pedindo a volta de Neres para a equipe. O atacante atuou em apenas oito partidas pelo São Paulo antes de ser vendido ao Ajax-HOL, onde atuou por cinco temporadas, realizando 180 jogos e marcando 47 gols.Confira alguns tweets de torcedores do São Paulo pedindo a volta de David Neres:
Crédito: TorcedorespedemavoltadeDavidNeresnasredessociais(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados