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Neo Química Arena apresentou nova identidade visual em Corinthians x América-MG

A nova marca foi aplicada em diversos setores do estádio do Timão, como telão, placas de LED no gramado, nas arquibancadas e na área dos camarotes. Em breve será na fachada...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 15:54
Crédito: Divulgação
Na noite da última quarta-feira, no jogo entre o Corinthians e o América-MG, pela Copa do Brasil, foi apresentada a nova identidade visual da Neo Química Arena. A nova marca, desenvolvida pelo time de Criação da Hypera Pharma, foi aplicada em diversos setores da arena, como telão, placas de LED no gramado, nas arquibancadas e na área dos camarotes, aproveitando a visibilidade da transmissão para São Paulo, na TV Globo.A nova identidade visual da Neo Química Arena também estreou em meios digitais, chegando ao site e às redes sociais e canais da marca (www.neoquimicaarena.com.br); Instagram @neoquimicaarena, Twitter @neoquimicaarena, Facebook @neoquimicaarena).
- O logotipo da Neo Química Arena partiu do insight de integrar a marca Neo Química à inconfundível arquitetura do estádio. Incorporamos ao logo o traço arquitetônico da fachada lateral, resultando em uma marca original, direta, versátil para aplicação tanto horizontal como vertical, de fácil leitura em ampliações ou reduções, e o principal, atemporal - explicou Henrique Jábali, Head de Criação da Hypera Pharma.
Nas próximas semanas, as áreas externas e o entorno da Neo Química Arena devem começar a receber aplicações da nova identidade visual, incluindo a fachada, um dos ativos mais nobres e de maior exposição no pacote de naming rights adquirido pela Neo Química por R$ 300 milhões, a ser explorado pelos próximos 20 anos. O acordo foi anunciado no início de setembro deste ano.

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