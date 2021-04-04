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'Nenhum ser humano merece tal humilhação', diz Gabriel Paulista em apoio a Diakhaby

Jogadores do Valencia prestam homenagem a companheiro nas redes sociais após derrota para o Cadiz. Juan Cala é acusado de ter chamado Diakhaby de 'negro de m...'...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 19:08
Crédito: Reprodução / ESPN Brasil
Um dos capitães do elenco do Valencia, o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista apoiou o companheiro Diakhaby após o defensor acusar Juan Cala, do Cadiz, de injúria racial na derrota dos 'Che' pelo Campeonato Espanhol. Em uma rede social, o ex-jogador do Arsenal disse que "nenhum ser humano merece tal humilhação".
Outros jogadores do Valencia também apoiaram o companheiro nas redes sociais, e um deles afirmou já ter sofrido com o racismo da mesma forma que Diakhaby. O lateral Thierry Correia disse que entende o zagueiro por já ter passado pelo mesmo.
- Não há espaço para o racismo. Hoje foi um jogo muito difícil para mim depois dos eventos com o Diakhaby. Já passei por uma situação semelhante e sei o quão difícil foi para ele. Espero que todos saibam que estamos com você, irmão - disse Thierry.

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