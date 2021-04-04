'Nenhum ser humano merece tal humilhação', diz Gabriel Paulista em apoio a Diakhaby

Crédito: Reprodução / ESPN Brasil

Um dos capitães do elenco do Valencia, o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista apoiou o companheiro Diakhaby após o defensor acusar Juan Cala, do Cadiz, de injúria racial na derrota dos 'Che' pelo Campeonato Espanhol. Em uma rede social, o ex-jogador do Arsenal disse que "nenhum ser humano merece tal humilhação".

Outros jogadores do Valencia também apoiaram o companheiro nas redes sociais, e um deles afirmou já ter sofrido com o racismo da mesma forma que Diakhaby. O lateral Thierry Correia disse que entende o zagueiro por já ter passado pelo mesmo.