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Curiosidades

Nenhum jogador que vai disputar a Copa do Mundo nasceu no século 21

Jogador mais jovem é Daniel Arzani, da Austrália, com 19 anos

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 22:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 22:56
Nenhum jogador que vai disputar a Copa da Rússia nasceu no século 21 Crédito: Reprodução | Pixabay
Entre as curiosidades da Copa 2018, está o fato de não haver atleta nascido no século 21 entre as seleções que entrarão em campo na Rússia, a partir do dia 14. O jogador mais novo convocado para a disputa nasceu em 4 de janeiro de 1999. É Daniel Arzani da seleção da Austrália, com 19 anos de idade.
Com isso, o irlandês Norman Whiteside vai continuar como o jogador mais novo a atuar em uma fase final de Copa do Mundo. Ele tinha 17 anos e 41 dias quando participou do jogo ente Iugoslávia e Irlanda Norte pela Copa de 1982.
Pelé ocupa a quinta posição no ranking mundial dos mais jovens e o mais novo de todos a disputar uma decisão de Copa do Mundo, tornando-se campeão mundial com 17 anos na Suécia.
JOGADOR MAIS VELHO
Já o recorde de jogador mais velho a atuar numa fase final de Copa do Mundo pode ser quebrado em 2018. Atualmente o goleiro colombiano Farid Mondragon detém o posto ao jogar contra o Japão na Copa de 2014.
Mondragon pode ser ultrapassado pelo saudita Essan El Harady, também goleiro, que chega à Copa da Rússia com 45 anos de idade.
Basta que El Harady entre em campo para atuar alguns minutos contra qualquer dos adversários o que pode acontecer já na partida de estreia, na abertura da Copa entre Rússia e Arábia Saudita, no dia 14 de junho.

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