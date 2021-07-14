Nene se torna o mais velho a marcar em mata-mata de Libertadores e assume protagonismo no Fluminense

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Contestado pela torcida, Nene parece se recuperar bem quando acaba sacado do time pelos treinadores. Aconteceu na última temporada, com Marcão, e novamente com Roger Machado. De volta ao time titular com o elenco completo, o meia chamou a responsabilidade e comandou a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, nesta terça-feira, pela ida das oitavas de final da Libertadores, em Assunção (PAR).

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Nene já iniciou no banco cinco vezes com Roger, algumas delas porque foi poupado. Mas, quando acabou perdendo a vaga para Cazares ou até Gabriel Teixeira recentemente, entrou dando assistências ou participando de jogadas de gols. Depois de atuar apenas 45 minutos contra o Sport para evitar maiores desgastes, o camisa 77 iniciou a partida no Paraguai. Sem Fred, foi dele, aos 39 anos, a missão de puxar a responsabilidade.

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Ao abrir o placar para o importante resultado do Flu fora de casa, Nene se tornou o jogador mais velho (39 anos e 359 dias) a marcar um gol em mata-mata da competição continental. Ele completa 40 anos no próximo dia 19, segunda-feira, um dia antes da partida de volta. O meia deixou para trás a marca que pertencia a Carlos Angel López, que marcou com 38 anos e 281 dias nas oitavas de final da Libertadores de 1991, pelo Bolívar, da Bolívia.

Na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, no Monumental de Núñez, pelo último jogo da fase de grupos, Nene já havia se tornado o sétimo jogador mais velho (o terceiro brasileiro) a balançar as redes na história da competição, contando todas as fases da disputa. Ele já é o mais velho no Fluminense a marcar na Libertadores. Dentro de campo, o Fluminense soube se impor às dificuldades do Cerro na maior parte dos 90 minutos. Até os 30 do primeiro tempo a equipe foi dominante, mas pecou na finalização e não conseguiu abrir o placar. Os paraguaios cresceram em momento de instabilidade defensiva e poderiam ter mudado a história da partida não fosse Marcos Felipe e um erro da arbitragem, que anulou um gol antes mesmo de dar chance de checagem do VAR.

Ainda em um ritmo forte, o Flu entrou ligado após o intervalo e resolveu a vida, tirando a pressão e fazendo o gol. Logo depois, o também contestado Egídio deixou o dele para carimbar a ótima vantagem. Destaques para Caio Paulista, que participou dos dois lances com assistências, Yago Felipe, seguro no meio-campo, e Luiz Henrique, que vem mostrando segurança depois de ser barrado e se torna importante em momento decisivo da temporada.