Nenê Bonilha exalta competitividade da Série B e comemora dois acessos rumo à Série A

Crédito: AssCom Dourado

Com a série B prestes a ter o seu início, começam as especulações sobre os principais postulantes ao acesso. Com várias equipes tradicionais, esse ano o segundo nível do futebol nacional promete ter uma disputa ainda mais forte. O meio-campista Nenê Bonilha, que conseguiu o acesso com o Fortaleza em 2018 e na temporada passada repetiu a dose com o Cuiabá, falou sobre a felicidade de conseguir o acesso e destacou a experiência adquirida.- Tive a felicidade de conseguir dois acessos e um título. Ganhei mais experiência jogando essa competição e mais notoriedade com isso. Hoje, algumas pessoas até brincam comigo, que sou pé quente, rei do acesso, por conta de ter subido duas vezes praticamente seguidas - disse o meia.

Nenê Bonilha foi peça importante de Rogério Ceni em 2018, quando juntos conquistaram o acesso e o título da série B. Pelo Cuiabá, Nenê entrou em campo em 21 partidas e foi um dos pilares da equipe que conquistou o acesso inédito à elite do futebol brasileiro. Bonilha destacou as dificuldades em disputar a segundona.- A série B é um espelho da série A. É uma competição que tem muitos jogadores de qualidade. O campeonato é tão difícil, que das vinte equipes que disputam, qualquer uma tem chances reais de ganhar ou de subir. É diferente de campeonatos de outros países, que são apenas três, quatro times que brigam por algo. Por isso é uma competição diferente. É extremamente competitivo - concluiu o atleta sobre a dificuldade do campeonato.