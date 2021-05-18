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Nenê Bonilha exalta competitividade da Série B e comemora dois acessos rumo à Série A

Meio campista subiu em 2018 com o Fortaleza e em 2020, conseguiu o acesso junto ao Cuiabá, ficando com fama de 'pé quente' na competição...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 17:31
Crédito: AssCom Dourado
Com a série B prestes a ter o seu início, começam as especulações sobre os principais postulantes ao acesso. Com várias equipes tradicionais, esse ano o segundo nível do futebol nacional promete ter uma disputa ainda mais forte. O meio-campista Nenê Bonilha, que conseguiu o acesso com o Fortaleza em 2018 e na temporada passada repetiu a dose com o Cuiabá, falou sobre a felicidade de conseguir o acesso e destacou a experiência adquirida.- Tive a felicidade de conseguir dois acessos e um título. Ganhei mais experiência jogando essa competição e mais notoriedade com isso. Hoje, algumas pessoas até brincam comigo, que sou pé quente, rei do acesso, por conta de ter subido duas vezes praticamente seguidas - disse o meia.
Nenê Bonilha foi peça importante de Rogério Ceni em 2018, quando juntos conquistaram o acesso e o título da série B. Pelo Cuiabá, Nenê entrou em campo em 21 partidas e foi um dos pilares da equipe que conquistou o acesso inédito à elite do futebol brasileiro. Bonilha destacou as dificuldades em disputar a segundona.- A série B é um espelho da série A. É uma competição que tem muitos jogadores de qualidade. O campeonato é tão difícil, que das vinte equipes que disputam, qualquer uma tem chances reais de ganhar ou de subir. É diferente de campeonatos de outros países, que são apenas três, quatro times que brigam por algo. Por isso é uma competição diferente. É extremamente competitivo - concluiu o atleta sobre a dificuldade do campeonato.
Após conseguir o acesso, Nenê acertou a sua saída do Cuiabá. O volante tem recebido propostas e sondagens de equipes do Brasil e também do exterior.

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