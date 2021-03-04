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futebol

Nenê Bonilha espera mais uma boa temporada em 2021

Em 2020, volante foi campeão estadual pelo Fortaleza e ajudou Cuiabá a subir para Série A...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 22:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 22:24
Crédito: Divulgação
Se 2020 foi um ano bastante especial para o volante Nenê Bonilha com direito a título estadual pelo Fortaleza e acesso para a Série A vestindo a camisa do Cuiabá, o jogador não espera nada menos que isso para 2021. Prestes a definir o seu futuro, Nenê mostra-se otimista sobre a próxima temporada.
- As perspectivas são as melhores possíveis. Venho de uma temporada muito feliz com objetivos alcançados nos dois clubes em que atuei. Título, acesso, fatos como esses valorizam o currículo de um atleta e me sinto honrado de ter feito parte de grupos vencedores. Estou certo que em 2021 mais uma vez estarei em uma equipe capaz de brigar por troféus e metas ousadas - disse.
E a definição do time que Nenê defenderá neste ano não deve demorar. Após quase acertar com um clube do mundo árabe, o atleta revelado pelo Corinthians crê que nos próximos dias já poderá declarar o nome de sua nova agremiação.
- Acredito que não vá demorar. Estávamos aguardando o fim do Campeonato Brasileiro, já que as equipes participantes ainda focavam a competição. Estou bastante motivado para voltar a atuar o mais rápido possível - encerrou.

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