Nenê Bonilha celebra temporada com o Cuiabá: 'Saldo foi bastante positivo'

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Terminada na última sexta-feira, a temporada 2020 do volante Nenê Bonilha superou inteiramente as expectativas do atleta. Título, acesso para a Série A e uma classificação inédita marcaram o currículo do jogador e foram motivo de comemoração para o paulista depois do encerramento da Série B do Brasileiro.

- Foi uma temporada altamente favorável. Fui campeão cearense pelo Fortaleza e ajudei o Cuiabá a obter uma classificação histórica para as quartas de final da Copa do Brasil e a alcançar um acesso inédito para a Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de tantos obstáculos num ano tão difícil para todos, o saldo foi bastante positivo - afirmou.

Se o passado recente de Nenê foi brilhante, seu futuro ainda está indefinido. Com sondagens de equipes da Série A e do exterior, o jogador revelado pelo Corinthians espera resolver sua situação até o final do mês de Fevereiro.