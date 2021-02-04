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futebol

Nenê Bonilha celebra temporada com o Cuiabá: 'Saldo foi bastante positivo'

Volante comenta metas conquistas pelo clube e fala sobre o seu futuro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 22:20

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 22:20

Crédito: Divulgação
Terminada na última sexta-feira, a temporada 2020 do volante Nenê Bonilha superou inteiramente as expectativas do atleta. Título, acesso para a Série A e uma classificação inédita marcaram o currículo do jogador e foram motivo de comemoração para o paulista depois do encerramento da Série B do Brasileiro.
- Foi uma temporada altamente favorável. Fui campeão cearense pelo Fortaleza e ajudei o Cuiabá a obter uma classificação histórica para as quartas de final da Copa do Brasil e a alcançar um acesso inédito para a Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de tantos obstáculos num ano tão difícil para todos, o saldo foi bastante positivo - afirmou.
Se o passado recente de Nenê foi brilhante, seu futuro ainda está indefinido. Com sondagens de equipes da Série A e do exterior, o jogador revelado pelo Corinthians espera resolver sua situação até o final do mês de Fevereiro.
- Alguns clubes que ainda estão disputando a Série A entraram em contato com meu representante, além de outro do mundo árabe. Os times daqui estão aguardando a competição se encerrar para pensarem na próxima temporada enquanto a equipe árabe segue negociando. Tenho certeza que o melhor acontecerá - definiu.

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