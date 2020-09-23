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Nem Messi, nem CR7: Marítimo, de Portugal, contrata o 'jogador mais rico do mundo'

Faiq Bolkiah, de 22 anos, estava livre após deixar o Leicester City e é sobrinho do sultão do Brunei. Clube português também anunciou o volante Jean, ex-Botafogo...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 14:22
Crédito: Faiq Bolkiah tem fortuna avaliada em 18 bilhões de euros (Divulgação/Marítimo
O Marítimo, clube da primeira divisão portuguesa, fez o mercado de transferências se movimentar ao contratar o jogador mais rico do mundo. Mas engana-se quem pensa que se trata de Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar: o novo reforço é o meia Faiq Bolkiah, de 22 anos, livre no marcado após deixar o Leicester City.Mas por qual motivo Bolkiah leva este título? Simples. Ele é sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão do Brunei, país asiático. O meia, que atua pela seleção do país, tem uma fortuna avaliada em 18 bilhões de euros (quase R$ 117 bilhões).
Quando chegou ao Leicester City, em 2018, Bolkiah teve sua vida 'dissecada' pela imprensa britânica (veja um pouco mais clicando aqui). O jornal britânico 'Mirror' afirma que Bolkiah chegou a gastar R$ 135 milhões em um só mês com carros, relógios e joias.
Além disso, Bolkiah também teria tigres de estimação em casa. Apesar de toda a fortuna, optou por tentar carreira em um clube de futebol e partiu para solos ingleses. Passou pela base de Newbury, Southampton, Arsenal e Chelsea até chegar ao Leicester, em 2016.
Por lá, não chegou a atuar no time profissional, mas fazia parte do elenco sub-23. Agora, no Marítimo, deve ter sua primeira chance em um elenco profissional:
- Estou muito satisfeito por estar aqui e ter tomado esta decisão. Tenho a certeza que este é o clube certo para mim e para a minha carreira. Os meus objetivos passam por dar sempre o melhor de mim em cada treino e em cada jogo, evoluir e ajudar a equipe naquilo que for preciso - disse Bolkiah, ao site oficial do clube.
VOLANTE JEAN TAMBÉM É ANUNCIADOAlém de Bolkiah, o Marítimo também anunciou o reforço do volante Jean, de 25 anos, com passagens por Vasco, Corinthians e Botafogo.
- Me sinto muito feliz e motivado. Espero viver grandes coisas com o Marítimo. A minha vinda para um clube como este não é uma aposta, é uma certeza. Acredito que é um ponto de partida especial para a minha carreira, aqui na Europa - disse Jean.

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