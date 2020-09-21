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futebol

Nélson Semedo fecha com o Wolverhampton e deve ser anunciado em breve

Lateral-direito português será a primeira grande venda
do Barcelona após a chegada de Ronald Koeman...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:48

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 11:48
Crédito: AFP
Nélson Semedo não será mais jogador do Barcelona. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o lateral-direito foi vendido ao Wolverhampton por 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões).A imprensa espanhola e britânica também dão como fechado o acordo entre os dois clubes. Aos 26 anos, Semedo assinará um contrato até 2025 com o Wolves.
Essa será a primeira grande venda do Barcelona após a chegada de Ronald Koeman. O clube catalão também não contará mais com Arturo Vidal, anunciado pela Inter de Milão, e Luis Suárez.

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