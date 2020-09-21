Nélson Semedo fecha com o Wolverhampton e deve ser anunciado em breve

Nélson Semedo não será mais jogador do Barcelona. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o lateral-direito foi vendido ao Wolverhampton por 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões).A imprensa espanhola e britânica também dão como fechado o acordo entre os dois clubes. Aos 26 anos, Semedo assinará um contrato até 2025 com o Wolves.