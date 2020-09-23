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futebol

Nélson Semedo é oficializado como reforço do Wolverhampton

Ex-lateral do Barcelona irá vestir a camisa 22 e foi bastante elogiado por dirigente do clube inglês. Português pode fazer sua estreia neste final de semana contra o West Ham...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 08:20

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 08:20
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O lateral direito Nélson Semedo foi anunciado oficialmente como novo reforço do Wolverhampton através das redes sociais do clube inglês. O português assinou o contrato até 2023 com opção de ampliar o vínculo até 2025. A operação custou 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) fixos e outros 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) variáveis.O ex-lateral do Barcelona irá vestir a camisa 22 e Jeff Shi, presidente executivo dos Lobos, elogiou o reforço.
- Não é sempre que temos a oportunidade de contratar um jogador de classe mundial de um clube gigante. A transferência de Semedo mostra que nós nunca paramos de progredir e estamos com fome e humildade em nossos corações.
O atleta é mais um português em um elenco recheado de lusitanos liderado por Nuno Espírito Santo. A equipe começou a campanha no Campeonato Inglês com uma vitória e uma derrota e a presença de Semedo em campo pode ser requisitada a partir deste final de semana contra o West Ham, em Londres.

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