Nélson Semedo é oficializado como reforço do Wolverhampton

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

O lateral direito Nélson Semedo foi anunciado oficialmente como novo reforço do Wolverhampton através das redes sociais do clube inglês. O português assinou o contrato até 2023 com opção de ampliar o vínculo até 2025. A operação custou 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) fixos e outros 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) variáveis.O ex-lateral do Barcelona irá vestir a camisa 22 e Jeff Shi, presidente executivo dos Lobos, elogiou o reforço.

- Não é sempre que temos a oportunidade de contratar um jogador de classe mundial de um clube gigante. A transferência de Semedo mostra que nós nunca paramos de progredir e estamos com fome e humildade em nossos corações.