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futebol

Negueba quer ver Gyeongnam crescendo no Campeonato Coreano

Meia, ex-Flamengo, está no futebol coreano desde 2019 e busca seguir evoluindo
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Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 10:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 10:36
Crédito: Negeba quer levar o Gyeongnam para a primeira divisão da Coreia do Sul (Divulgação / Gyeongnam
Um dos principais nomes do Gyeongnam desde 2019, o meia-atacante Negueba, ex-São Paulo, Flamengo e Coritiba, destacou o desejo da sua equipe evoluir na temporada nestas próximas semanas. Segundo o atleta, o objetivo do elenco é melhorar seu rendimento em campo em 2020.
- Estamos trabalhando para melhorarmos nosso desempenho em campo nos próximos jogos da temporada. Temos que manter uma intensidade grande nos jogos que virão para conquistarmos esse objetivo. Vejo o elenco muito preparado para crescer de produção nesta sequência da temporada.
Segundo Negueba, sua passagem pelo Coreia do Sul tem sido muito especial.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei na Coreia do Sul. Venho me dedicando muito para fazer a minha história aqui com gols e títulos.

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