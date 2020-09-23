Negueba quer ver Gyeongnam crescendo no Campeonato Coreano

Crédito: Negeba quer levar o Gyeongnam para a primeira divisão da Coreia do Sul (Divulgação / Gyeongnam

Um dos principais nomes do Gyeongnam desde 2019, o meia-atacante Negueba, ex-São Paulo, Flamengo e Coritiba, destacou o desejo da sua equipe evoluir na temporada nestas próximas semanas. Segundo o atleta, o objetivo do elenco é melhorar seu rendimento em campo em 2020.

- Estamos trabalhando para melhorarmos nosso desempenho em campo nos próximos jogos da temporada. Temos que manter uma intensidade grande nos jogos que virão para conquistarmos esse objetivo. Vejo o elenco muito preparado para crescer de produção nesta sequência da temporada.

Segundo Negueba, sua passagem pelo Coreia do Sul tem sido muito especial.