Negueba quer ver Gyeongnam crescendo na K-League Challenge

Crédito: Divulgação / Gyeongnam

Um dos principais destaques do Gyeongnam este ano, o meia-atacante Negueba, ex-São Paulo, Flamengo e Coritiba, revelou o desejo da sua equipe em evoluir na temporada nestas próximas semanas. Segundo o jogador, o objetivo do elenco é melhorar seu rendimento em campo em 2020.

- Nós estamos trabalhando muito para que a equipe faça uma grande temporada. O elenco tem qualidade e potencial para que o ano de 2020 seja especial para o nosso torcedor. Temos que focar tudo em manter uma intensidade grande na K-League Challenge para conquistarmos nossos objetivos na disputa.

Segundo Negueba, os jogos sem torcedores são uma forma segura para todos no país.