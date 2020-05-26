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futebol

Negueba quer ver Gyeongnam crescendo na K-League Challenge

Meia ex-Flamengo está no futebol coreano
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LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 14:20

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 14:20

Crédito: Divulgação / Gyeongnam
Um dos principais destaques do Gyeongnam este ano, o meia-atacante Negueba, ex-São Paulo, Flamengo e Coritiba, revelou o desejo da sua equipe em evoluir na temporada nestas próximas semanas. Segundo o jogador, o objetivo do elenco é melhorar seu rendimento em campo em 2020.
- Nós estamos trabalhando muito para que a equipe faça uma grande temporada. O elenco tem qualidade e potencial para que o ano de 2020 seja especial para o nosso torcedor. Temos que focar tudo em manter uma intensidade grande na K-League Challenge para conquistarmos nossos objetivos na disputa.
Segundo Negueba, os jogos sem torcedores são uma forma segura para todos no país.
- Infelizmente, os torcedores não estão presentes nos estádios, mas é uma medida correta e segura para todos. Tenho certeza que na hora certeza teremos a torcida presente nas arquibancadas.E MAIS:Schalke 04 tenta se recuperar após volta desastrosa na BundesligaEverton pode quebrar recorde de compra com Allan, do NapoliRB Leipzig e Hertha Berlin duelam em ótimo momento das duas equipesIbrahimovic deve perder um mês de trabalho por lesão na panturrilha E MAIS:

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