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futebol

Negueba foca em acesso do Gyeongnam na Coreia do Sul

Meia ex-Flamengo quer uma boa sequência do time coreano na temporada
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Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 12:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 12:35
Crédito: Divulgação / Gyeongnam
Um dos principais nomes do futebol coreano em 2019, o meia Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, destacou o desejo de ver o Gyeongnam crescendo de produção na atual temporada. Segundo o jogador, que também atuou no Coritiba, a meta de todos é evoluir neste segundo semestre.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir neste segundo semestre. Temos que manter uma intensidade agora para que as coisas saiam como estamos planejando. Vejo todos no grupo muito motivados para que a equipe possa conquistar seus objetivos em 2020. O elenco está confiante nisso.
Segundo Negueba, sua meta é passar dos cinquenta jogos no clube no início dos campeonatos.
- Vou trabalhar muito para fazer um grande número de jogos este ano para passar da marca das cinquenta partidas no clube, o que significará muito para mim.

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