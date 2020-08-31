Negueba foca em acesso do Gyeongnam na Coreia do Sul

Crédito: Divulgação / Gyeongnam

Um dos principais nomes do futebol coreano em 2019, o meia Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, destacou o desejo de ver o Gyeongnam crescendo de produção na atual temporada. Segundo o jogador, que também atuou no Coritiba, a meta de todos é evoluir neste segundo semestre.

- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir neste segundo semestre. Temos que manter uma intensidade agora para que as coisas saiam como estamos planejando. Vejo todos no grupo muito motivados para que a equipe possa conquistar seus objetivos em 2020. O elenco está confiante nisso.

Segundo Negueba, sua meta é passar dos cinquenta jogos no clube no início dos campeonatos.