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futebol

Negueba espera que Gyeongnam brigue pelo acesso na Coreia do Sul

Jogador revelado pelo Flamengo está no futebol sul-coreano desde 2019
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LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 17:13

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:13

Crédito: Divulgação / Gyeongnam
Um dos grandes nomes do Gyeongnam, da Coreia do Sul, o meia Negueba, que foi revelado pelo Flamengo, falou sobre a vontade de ver o clube asiático passando para as finais da segunda divisão nacional. Para o jogador, todos estão se empenhando ao máximo para que isso seja possível.
- Vamos acreditar até o fim nessa vaga nas finais. O grupo está muito confiante nisso. Temos que vencer essa última partida da fase de classificação para termos chances. Vamos lutar muito para que isso seja possível e para buscarmos o tão sonhado acesso para a primeira divisão nesta temporada.
Segundo Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, seu momento no futebol coreano tem sido muito especial.
- Estou passando por um momento muito especial em minha carreira e devo ao clube isso. Venho me empenhando para melhorar ainda mais meus números nestas sequência da temporada.

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