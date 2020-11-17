Negueba espera que Gyeongnam brigue pelo acesso na Coreia do Sul

Crédito: Divulgação / Gyeongnam

Um dos grandes nomes do Gyeongnam, da Coreia do Sul, o meia Negueba, que foi revelado pelo Flamengo, falou sobre a vontade de ver o clube asiático passando para as finais da segunda divisão nacional. Para o jogador, todos estão se empenhando ao máximo para que isso seja possível.

- Vamos acreditar até o fim nessa vaga nas finais. O grupo está muito confiante nisso. Temos que vencer essa última partida da fase de classificação para termos chances. Vamos lutar muito para que isso seja possível e para buscarmos o tão sonhado acesso para a primeira divisão nesta temporada.

Segundo Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, seu momento no futebol coreano tem sido muito especial.