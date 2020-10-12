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futebol

Negueba espera boa sequência na Coreia do Sul e fala do bom momento

Jogador revelado pelo Flamengo está no futebol sul-coreano desde 2019
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 12:29

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 12:29

Crédito: Divulgação / Gyeongnam
Um dos grandes nomes do Gyeongnam, da Coreia do Sul, o meia Negueba, que foi revelado pelo Flamengo, destacou o desejo de ver o time asiático evoluindo na atual temporada. Segundo o atleta, a meta de todos é evoluir nas próximas semanas.
- Vamos continuar trabalhando para que a equipe possa fazer uma grande reta final de temporada. Tenho certeza que o grupo ainda vai crescer muito de produção nesta sequência de 2020. Estamos muito motivados para isso - disse.
De acordo com Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, seu momento no futebol coreano tem sido muito especial.
- Estou em um momento muito especial. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos aqui no clube e no futebol coreano.

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