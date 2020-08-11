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futebol

Negueba destaca foco do Gyeongnam em buscar liderança na Coreia do Sul

Jogador revelado pelo Flamengo está no futebol sul-coreano desde 2019...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 15:26

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:26

Crédito: Divulgação / Gyeongnam
O meia Negueba quer a evolução do Gyeongnam na temporada. Segundo o atleta, que está na Coreia do Sul desde o ano passado, a meta de todos na equipe é alcançar a liderança da K-League Challenge nas próximas semanas, o que daria confiança a todos.
- Estamos nos dedicando muito para melhorarmos ainda mais nosso rendimento em campo com a camisa do clube. O grupo vem trabalhando para crescer de produção e para alcançar a liderança da disputa nas próximas semanas. Vamos nos empenhar ao máximo para chegarmos a esse objetivo - disse.
Segundo Negueba, ex-Flamengo, Coritiba e São Paulo, seu desejo é chegar ao jogo de número 100 no clube.
- Passei, recentemente, do jogo de número 50 no clube, o que já foi uma grande conquista. Agora quero chegar à partida de número 100 aqui. Vou me dedicar muito para que isso aconteça.

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