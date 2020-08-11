Negueba destaca foco do Gyeongnam em buscar liderança na Coreia do Sul

Crédito: Divulgação / Gyeongnam

O meia Negueba quer a evolução do Gyeongnam na temporada. Segundo o atleta, que está na Coreia do Sul desde o ano passado, a meta de todos na equipe é alcançar a liderança da K-League Challenge nas próximas semanas, o que daria confiança a todos.

- Estamos nos dedicando muito para melhorarmos ainda mais nosso rendimento em campo com a camisa do clube. O grupo vem trabalhando para crescer de produção e para alcançar a liderança da disputa nas próximas semanas. Vamos nos empenhar ao máximo para chegarmos a esse objetivo - disse.

Segundo Negueba, ex-Flamengo, Coritiba e São Paulo, seu desejo é chegar ao jogo de número 100 no clube.