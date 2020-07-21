Negueba destaca desejo de melhorar ainda mais com o Gyeongnam

Crédito: Divulgação / Gyeongnam

O meia Negueba, ex-Flamengo, Coritiba e São Paulo destacou o desejo de melhorar seu rendimento com a camisa do Gyeongnam nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, que retornou aos gramados após uma lesão no joelho, sua evolução acontecerá de forma gradativa.

- Desde o meu retorno aos gramados tenho intensificado para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube. Venho trabalhando forte nos treinos e buscando entrar com confiança nos jogos. Vou procurar manter essa intensidade para crescer de produção para ajudar o grupo na sequência da temporada.

Segundo Negueba, a meta do Gyeongnam é conquistar a K-League Challenge esse ano.