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futebol

Negueba destaca desejo de melhorar ainda mais com o Gyeongnam

Meia ex-Flamengo está no futebol coreano e vive boa fase no clube
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LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 15:22

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:22

Crédito: Divulgação / Gyeongnam
O meia Negueba, ex-Flamengo, Coritiba e São Paulo destacou o desejo de melhorar seu rendimento com a camisa do Gyeongnam nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, que retornou aos gramados após uma lesão no joelho, sua evolução acontecerá de forma gradativa.
- Desde o meu retorno aos gramados tenho intensificado para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube. Venho trabalhando forte nos treinos e buscando entrar com confiança nos jogos. Vou procurar manter essa intensidade para crescer de produção para ajudar o grupo na sequência da temporada.
Segundo Negueba, a meta do Gyeongnam é conquistar a K-League Challenge esse ano.
- Nossa meta, sem dúvida, é colocar o clube novamente na primeira divisão do futebol coreano. É possível e temos que acreditar até o fim nisso.

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