Negueba destaca desejo de melhorar ainda mais com o Gyeongnam

O meia Negueba, ex-Flamengo, Coritiba e São Paulo destacou o desejo de melhorar seu rendimento com a camisa do Gyeongnam nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, que retornou aos gramados após uma lesão no joelho, sua evolução acontecerá de forma gradativa.
- Desde o meu retorno aos gramados tenho intensificado para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube. Venho trabalhando forte nos treinos e buscando entrar com confiança nos jogos. Vou procurar manter essa intensidade para crescer de produção para ajudar o grupo na sequência da temporada.
Segundo Negueba, a meta do Gyeongnam é conquistar a K-League Challenge esse ano.
- Nossa meta, sem dúvida, é colocar o clube novamente na primeira divisão do futebol coreano. É possível e temos que acreditar até o fim nisso.